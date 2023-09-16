انت الأن تتابع خبر الحلقة الحصريه التي منعت من العرض.. امرأة جريئه تخلع ملابسها على الهواء مباشرة لإبراز جمالها وأنوثتها في مقابلة برنامج تلفزيوني وهكذا تصرف المذيع! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفتاة بمشاركة العديد من السيدات الأخريات في تحدي مثير للاهتمام حول موضوع عمليات التجميل التي يقوم بها النساء للحصول على جمال إضافي. وفيما بين السيدات الأخريات، هناك من يرفضن تلك العمليات ويحتفظن بجمالهن الطبيعي رغم تقدم بعضهن في العمر. جرت هذه المناظرة الجمالية في برنامج "أحمر بالخط العريض" مع الإعلامي مالك مكتبي على شاشة قناة إل بي سي اللبنانية.

تضمن الجزء الأول من التحدي سيدتان يفضلان اللجوء إلى عمليات التجميل بهدف الوصول إلى مرحلة الرضى التام عن جمالهما ولتكونا جذابتين أو للتشبه بنجمات لبنان مثل مايا دياب وهيفاء وهبي وغيرهن. أما الجزء الثاني، فكان يضم سيدتين ترفضان اللجوء إلى التجميل وكانتا أكثر جرأة حيث ظهرتا أمام الكاميرات وأعلنتا رفضهما للعمليات التجميلية وأكدتا رفضهما للتعامل مع أي رجل ينتقد جسديهما.

أثارت هذه الحلقة التي انتشرت منها مقاطع فيديو مجتزأة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فرأى بعض المعلقين أن هذا النوع من التحديات الجريئة مرفوض لدى أغلبية المشاهدين العرب بسبب التعري الزائد، وطالبوا مالك مكتبي بتغيير هذا النوع من المحتوى.

برنامج أحمر بالخط العريض هو واحد من البرامج الأكثر شهرة في الوطن العربي. تم عرضه لأول مرة في عام 2008 ومنذ ذلك الحين تم عرض 12 موسمًا من البرنامج على قناة إل بي سي وقناة الانتشار اللبنانية. يصنف أحمر بالخط العريض كبرنامج حواري ذو هدف واضح، ولا يخلو من عنصر المفاجأة والصدمة. يقدم البرنامج العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم المواطن اللبناني والعربي، مثل تعدد الزوجات وزواج النساء المسنات من شباب يصغرونهن بعمر الأحفاد وغيرها.