انت الان تتابع خبر غلبت سما المصري .. عارضة الازياء المثيرة ديمي روز تحرق القلوب وتستعرض جسدها بملابس جريئة للغاية!!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - استعرضت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ جسمها بصورة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي. فشاركت ديمي روز صورتها مع منظر مطل من "حديقة جوشوا تري الوطنية" التي تشتهر بمناظرها الطبيعية الرائعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية. وعلّقت قائلة: "التقط صورة لتدوم أطول".

وعلق محبي ديمي روز على الصورة معبرين عن حبهم لها وسعادتهم بصورتها، ولاقت الصورة تداولاً كبيراً من متابعو روز على مواقع التواصل الإجتماعي.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها ديمي صورًا مثيرة لها، حيث اعتاد الجمهور على هذا النوع من المحتوى.