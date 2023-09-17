بدون خجل كيوم ولدتها أمها.. فيديو مسرب سقوط ملابس المومس الفاضلة صافيناز في فندق شهير وظهور البتاع أمام الكاميرا.. والجمهور غلبتي انجي خوري ودانا جبر

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رياض - احمد صلاح - وأتى هذا بعد فترة وجيزة من تداول أخبار تفيد بـ زواج صافيناز من رجل مصري، والتي ضجت بها صفحات السوشيال ميديا عقب نشر الراقصة صورة جمعتها بـ رجل، تحفظت هويته.

مما اضطرها للخروج والتوضيح بعد ذلك بأن ما يجمعها بـ الرجل علاقة صداقة وطيدة، جراء دعمه لها خلال مشوارها الحياتي والفني، وذلك بعدما نفت خبر زواجها بشكل قطعي.

وقالت حينها:” أسد مصر.. يا جماعة أنا ما قلت أني تزوجت.. ولا صرحت بـ الخبر.. أسد مصر كابتن شندي.. أنا بحبه من مواقفه على مدار السنين.. دائماً في ضهري.. واللي قريب منه عارف إنه جدع مع الكل.. أسد مصر”.

والجدير بـ الذكر أن الفنانة الاستعراضية، تصدرت منصات التواصل الاجتماعي ومؤشرات محرك البحث غوغل خلال شهر رمضان الماضي، بعد تحدثها عن زيجاتها بشكل صريح وكشفها صدها لأحد وزراء الإعلام العرب ورفضها لهداياه التي كان يرسلها لها مع سكرتيره الخاص.

وقالت خلال حوارها مع إيناس الدغيدي في برنامج شيخ الحارة والجريئة:” لم أكن حينها متزوجة.. ولم آخذ هداياه التي كان يرسلها مع السكرتير الخاص به.. حينها لم أكن أرغب في الزواج حسب المصلحة ولكن الآن من الممكن أن أتزوج بتلك الطريقة”.