للكبار فقط. الدلوعة ملكة جمال لبنان سما المصري جننت الشباب تتحدى اشهر راقصة في وصله رقص بالجلابية الحمراء ومتابع: الليله حمراء

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الرياض - روايدا بن عباس - الفنانه سما المصري ضجه كبيره داخل الوسط الفني والوطن العربي بعد قيامها بتصوير فيديو لها داخل الحمام من خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك وبعد ساعات تصدر الفيديو ترند تويتر وانتشر بطريقه كبيره على جميع منصات التواصل الاجتماعي جعل الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول تابع التفاصيل..

نشرت منصه اليوتيوب فيديو مدته ربع ساعه للفنانه المصريه سما المصري وهي تقوم بوصله رقص داخل الحمام وكانت ترتدي القميص ابو حماله الشفاف واظهرت اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه مشاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف..

تعتبر منصه اليوتيوب من اهم المنصات داخل الوطن العربي وهي تعمل على اعاده الملفات المحذوفه والممنوعة من العرض ونشرها مره اخرى.