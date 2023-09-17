انت الان تتابع خبر كارثة عميقة تهز الأردن بأكملها.. سيدة اردنية تتعرض للضرب والعنف في الشارع امام الجميع من عدة رجال..والاسباب مخيفة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وصل اليوم السبت، مقطع فيديو مروع يظهر تعرض سيدة لاعتداء وحشي من قبل أحد الأشخاص وعدد من الفتية. ووفقًا للتفاصيل التي تم الحصول عليها، فإن الاعتداء وقع قبل أيام في إحدى أحياء منطقة جبل عمان.

وقد وقع الحادث بعد نشوب خلاف بين الجيران، حيث قام جار السيدة بالاعتداء عليها برفقة أولاده دون معرفة أسباب الخلاف. وأفاد مصدر أمني أن الخلاف نشب بين مجموعة من الأشخاص المجاورين، وتم نقل جميع الأطراف إلى المركز الأمني.

وأضاف المصدر أنه تم إنهاء الخلاف بعد حضور جميع الأطراف إلى المركز، وعاد الجميع إلى منازلهم. ولم يتسبب الخلاف في أي إصابات بالأرواح، لحسن الحظ.