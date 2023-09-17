مش سما المصري.. فلاحة مصرية خارقة الجمال ولعت النت وهي ترقص بدون خجل في غرفة نومها بالابيض الشفاف ..والجمهور في صدمة مما تفعل

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رياض - احمد صلاح - ما حدث علي مواقع التواصل الاجتماعي في الايام القليله الماضيه بأنباء تفيد بعودة المنتج البحريني محمد الترك لزوجته المغربية دنيا بطمة،

الأمر الذي احدث ضجة عند الجمهور واثار جدلا واسعا في الساحه والوسط الفني بطريقة كبيرة بعد هذا الخبر والمشاكل الكبيرة التي كانت بينهم.

وبدأت موقع التواصل الاجتماعي التي تهتم بأخبار المشاهير العرب والفنانين و تناقلت خبر رجوع الثنائي من جديد لحياتهم الزوجية بعد انتهاء الخلافات وموافقة محمد الترك على شرطها الوحيد، وهو الاعتذار والاعتراف عما فعل امام الجميع.وانتشرت صور للزوجين،

زعم البعض أنها حديثة، لكن في حقيقة الأمر كل الصور التي تم تداولها قديمة ولكن هذا ما تدول علي مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتم تأكيد الخبر من قبل دنيا بطمه أو محمد الترك.