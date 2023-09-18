انت الأن تتابع خبر فرمت انجي خوري.. رقص أخت العروسة السعوديه خارقة الجمال وسط الفرح في مدينة الرياض العاصمة السعودية جننت الشباب بالاسود المفتوح .. والجمهور ركنت سما المصري و لاميتا فرنجية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بسبب الفستان الاسود التي كانت ترتديه اخت العروسه في حفل زباتها جسد لها ما يقارب من 10 مليون مشاهده على منصات التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا وخصوصا منصه يوتيوب الذي انتشر هذا المقطع الهدوم بضعه ايام فقط بصوره كبيره جدا وواسعه جدا على صفحات السوشيال ميديا بسبب وصله رقص قامت بها اخت العروسه التي جذبت كبير جدا من المتابعين والمشاهدين نحوها ليس فقط المتابعين والمشاهدين بل جذبت عدد جدا من الحضور داخل فرح اختها حيث كانت تقوم بمفاجاه كبيره جدا اختها من خلال اداء وصل الرقص قويه للغايه.

بدات اخت العروسه التي كانت ترتدي فستان من اللون الاسود الضيق والمفتوح لدرجه كبيره من اعلى وبدات ترقص بطريقه في غايه الروعه والجمال في الفرح مما جعلت الحضور في حاله من الزهول بسبب الحركه القويه التي قامت بها اخت العروسه وهي تقوم بحزن النصف العلوي من جسدها بطريقه قويه جدا حيث كاد ان يخرج شيئا من الفستان الا انها تداركت الامر في اللحظات الاخيره وقامت اختها بالرقص معها مما جعل الفرح ينتشر بصوره واسعه على منصات التواصل الاجتماعي.