انت الأن تتابع خبر كيوم ولدتها أمها..بوصلة رقص أخت العروسة أبهرت الحضور برقصه صدرها العارم تتحدي أشهر راقصة في الوطن العربي البحري..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شكرا لكم لمتابعتكم خبر انتشر بقوه في الساعات الماضيه هو الفيديو لفتاه مصريه فائقه الجمال ظهرت الحضور بما فعلته في حفل زفاف اختها حيث اشعلت هذه الفتاه مواقع التواصل الاجتماعي بواسطه رقص تتحدى بها اشهر راقصه في مصر والوطن العربي سما المصري وصافيناز بما فعلته واثارت اعجاب المعازيم والحضور بادائها الرائع والقوي في الرقص الذي كان في هذا الفيديو واليكم تفاصيل هذا الفيديو لهذه الفتاه التي تحدت سمى المصري

أعلنت الفنانة سما المصرى، عن تدشين قناة جديدة على اليوتيوب، بأسم “الحريم حصرى مع سما المصر”، للحديث عن كل الأمور التى تخص المرأة بكل جرأة.

وأكدت سما المصرى، على ان القناة الجديدة مخصصة للنساء فقط، مطالبة بعد مشاركة الرجال بها، لانها ستقوم بطرح قضايا نسائية شديدية الخصوصية والجرأة.