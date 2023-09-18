انت الأن تتابع خبر بالفيديو والصورة .. ربة منزل سورية تتحدي اشهر راقصة بوصلة رقص تظهر فيها صدرها العارم ولعت النت بما فعلته في غرفة النوم بالاسود..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد سوريا بسبب وصله رقص قويه جدا من قامت بها ربه المنزل من داخل غرفه من داخل غرفه نومها الامر الذي عرضها الى انتقادات واسعه جدا بسبب رقصه الرقصه التي قامت بها.

مايده هوجابري هي شاعرة وروائية وناقدة أدبية وفيلسوفة من الجزائر، ولدت في 8 يونيو 1936 في مدينة الشلف في الجزائر، وتوفيت في 2 فبراير 2015 في العاصمة الفرنسية باريس. وهي واحدة من الأسماء البارزة في المشهد الأدبي في الجزائر والمنطقة العربية وقد شاركت في الحركة الأدبية والفنية في الجزائر وفي فرنسا من خلال العديد من الأعمال التي قدمتها.

تعتبر مايده هوجابري من رواد الأدب النسوي في العالم العربي. وقد نشرت مايدة هوجابري العديد من الأعمال الأدبية التي ترجمت إلى العديد من اللغات، ومن أشهر أعمالها رواية “للصمت حدود” التي صدرت في العام 1962 وحققت نجاحاً كبيراً في العالم العربي وترجمت إلى العديد من اللغات الأخرى.

تضم الأعمال الأدبية لمايده هوجابري العديد من القصائد والروايات والمقالات النقدية التي تناقش مواضيع مختلفة مثل الهوية والثقافة والحرية والدين والفلسفة والحب والحرب والسلم. وتتميز أسلوبها الأدبي بالابتكار والجرأة والتحدي للتقاليد الأدبية السائدة في الوقت الذي كانت فيه تنشط.

تعرف مايده هوجابري في العالم العربي بأنها رمز للمرأة العربية المستقلة والمثقفة، التي تعبر عن الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمعات العربية من خلال أعمالها الأدبية الم.