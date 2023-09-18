انت الأن تتابع خبر اجدع من سما المصري .. ربة منزل سعودية شقراء شديدة الجمال ترقص بهذه الطريقة هزة يمين وهزة شمال في غرفة نومها بالاسود والابيض المكشوف..ومتابع فرمت صافيناز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد من داخل المملكه العربيه السعوديه وهي تكون بواسطه رقص قويه جدا هزه المتابعين بصوره كبيره جدا حيث ظهرت ربه منزل سعوديه تقوم بوصله رقص داخل غرفه نومها الامر الذي جعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا بعد نشر فيديوهات على صفحته التواصل الاجتماعي جذبه نحوها عدد كبير جدا من متابعين والمشاهدين ما يقارب الى 10 مليون مشاهده بسبب مقطع الفيديو الذي قامت بنشره على صفحتها الخاصه على موقع التواصل جميع.

ربه المنزل السعوديه وهي تقوم من داخل غرفه نومها وهي ترتدي عبايه من اللون الاسود المفتوح بدرجه كبيره جدا الامر هو الذي جعلها تقوم بواسطه رقص قويه جدا ترقص مثلها وسما المصري على احد الاغاني الخليجيه الكبيره جدا والتي اشتهرت بها في غرفه نومها وبدات تتغزل وترقص بطريقه في غايه الروعه والجمال منها.