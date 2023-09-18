انت الأن تتابع خبر الجديد شديد: بدون خجل كيوم ولدتها أمها الراقصة موكا خطفت جمهور سما المصري تتخطى الحدود بـ رقص بدلة رقص شبه والجمهور مصدوم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - طتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من صور الراقصة موكا التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأجمل صورها ببدلة الرقص، حيث اشتهرت بمظهرها ، في محاولة لفعل الشيء نفسه من خلال إبراز جاذبيتها. مثل صافيناز وسما المصري

الراقصة موكا تثير الجدل لكونها الأكثر بدلاً من الرقص . لا يمكنك تخيل راتبها!

تحرص الراقصة موكا، التي لطالما أثارت الجدل بظهورها أمام الجمهور بفساتين ، على إظهار سحر وأنوثة جسدها، الأمر الذي جعلها أمام القانون في الأيام القليلة الماضية بتهمة نشر ومتابعة . وأكد جمهور كبير أنها تقلد الراقصة صافينازي.

وأكدت الراقصة موكا خلال التحقيق أنها لم تسعى إلى الفتنة والغريزة على الإطلاق، بل أحببت الفنون المسرحية، مشيرة إلى أنها كانت تتقاضى حوالي 200 ألف جنيه