البطل وصل.. ركنت جوهرة علي الرف فتاتان سعوديتان ولعت النت من داخل غرفه نومها تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربي سما المصري وصافيناز!!

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رياض - احمد صلاح - تشهد الساحة الفنية في مصر أزمة جديدة، وأبطالها هذه المرة الراقصة صافيناز ومحامي سيدة الأعمال شاهيناز النجار، زوجة الملياردير المحبوس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، ومالكة أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

واتهمت الراقصة عدلي رأفت، محامي شاهيناز النجار، بمحاولة ترحيلها من مصر، انتقاماً منها بعد رفضها ارتكاب أفعال غير أخلاقية معه. ورد المحامي على تلك الاتهامات بالنفي، متوعداً الراقصة بملاحقات قانونية وقضائية.

أما زوجة رجل الأعمال فرفضت الزج باسمها في القضية، وقالت إنها ليست طرفاً في الأزمة على الإطلاق، وإن المشكلة بين محاميها والراقصة.

وبدأت القصة، الخميس الماضي، عندما ألقت شرطة السياحة القبض على صافيناز، بعد أن تقدم مدير أحد الفنادق بالمهندسين ببلاغ ضدها قال فيه إنها أخلّت ببنود اتفاق عقدته مع الفندق الذي يديره.