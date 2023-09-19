عدت سما المصري .. بوصلة رقص لطالبة مصرية صاروخ شقراء ولعت الننت فى الفصل يتصدر تريند جوجل و يحقق ملايين المشاهدات في وقت قصير.. اتفرج

انت الأن تتابع خبر عدت سما المصري .. بوصلة رررقص لطالبة مصرية صاروخ شقراء ولعت الننت فى الفصل يتصدر تريند جوجل و يحقق ملايين المشاهدات في وقت قصير.. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت فتاه خارقه الجمال مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وذلك بعد تداول الفيديو لها وهي تقوم بوصله رقص في داخل الفصل من مدرسه التجاره وانتشر هذا الفيديو بقوه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في هذا الفيديو المنتشر بقوه على مواقع التواصل الاجتماعي فتاه الجمال تقوم بوصله رىقص وتضع شال وتربط وتربط شال على خسرها وهي تقوم بوصله اشهر راقصه في مصر الوطن العربي سما المصري وصافيناز

هذا الفيديو انه قديم للغايه منذ اكثر من سنوات وحتى الان لم تدل على مكان المدرسه التي حدثت فيها هذه الرقصه الا ان حتى الان لم يستدل على مكانها ولكنها اظهرت ادائها الرائع والقوي للغايه فيما فعلته في هذا الفيديو