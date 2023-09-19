الجديد شديد .. ربة منزل سعودية صاروخ تتحدى اشهر راقصه موكا و صافيناز بوصلة رقص 10بلدي بالابيض الشفاف علي الاخر..ومتابع فرمت انجي خوري و فيفي عبده

انت الأن تتابع خبر الجديد شديد..ربة منزل سعوديه صاروخ تتحدى اشهر راقصه موكا و صافيناز بوصلة رقص 10بلدي بالابيض الشفاف علي الاخر..ومتابع فرمت انجي خوري و فيفي عبده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رواد التواصل الاجتماعي لا يزالون يبحثون عن الفيديوهات التي تثير الضجه وتجذب عدد كبير جدا لان المشاهدات وهذه الفيديوهات التي انتشرت بصوره واسعه جدا في الايام القليله الماضيه وهي ربة منزل يقمن بوصلات رقص قوي جدا حيث لم يتوقف الامر على الراقصات فحسب والفنانين بل اصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وسيله قويه جدا من اجل المال والشهره.

قامت ربه منزل خليجيه في احدى الدول العربيه وهي تقوم بنشر مقطع فيديو لها على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام وهي تقوم بوصله رقص قويه جدا داخل منزلها وهي ترتدي عبايه من اللوم الاسود القول للغايه الامر الذي جعلها ترقص بطريقه رائعه بسبب الاغنيه التي كانت ترقص عليها وعدد المشاهدين التي جزمتهم بسبب انها كانت ترتدي فستان ضيق للغايه ابرد انوثتها ورشقتها وجمالها بصوره كبيره.

انهالت عليها التعليقات بصوره في غايه الروعه والجمال نظرا لادائها وقوه جمالها ورقصها التي تتحدى به اشهر الراقصات في الوطن العربي صافيناز وسما المصري حيث بدات الراقصات في الفتره الاخيره قمنا بحركات قويه جدا وتناقلتها ربات المنازل من اجل جمع المال والشهره ولم تتوقف ربه المنزل عن الرقص حزب بل بدا التقوم ببعض الحركات الجريئه للغايه في غرفه نومها وفي منزلها وامان الكاميرات.