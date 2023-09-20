للكبار فقط. بوصلة رقص فتاتان سعوديتان شقراء تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربي بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - دائما ما تثير الفنانه المصريه رانيا يوسف في العديد من اطلالاتها القويه على السوشيال ميديا بقت قبل ايام قليله عندما سافرت الى عمان لحضور عرض الازياء العالمي المقام هناك قامت بتغيير كبير على فستانها ليكون مناسبا ومحتشما لان المعروف عن دوله عمان انها دوله محافظه.

وثق مقطع فيديو متداول، الفنانة المصرية رانيا يوسف، أثناء حضورها حفل عيد ميلاد الراقصة جوهرة الذي أقيم ليلة الإثنين الماضي في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وظهرت رانيا يوسف خلال الفيديو المتداول وهي ترقص بعفوية وخفة دم كبيرين، على أنغام أغنيتي “حبيبتي إفتحي شباكك” و”الغزالة رايقة”.