انت الأن تتابع خبر اجدع من انجي خوري .. ربة منزل مصرية صاروخ شديدة الجمال في اقوي وصلة رقص هزة يمين وهزة شمال علي وحده ونص بالاسود القصير في غرفة نومها..ومتابع فرمت صافيناز والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت أحدي الفتيات في المملكه العربيه السعوديه بنشر مقطع فيديو لها وهي تقوم بوصله رقص علي أحدي الاغاني العربيه من داخل منزلها الامر الذي جعل الفيديو ينتشر بصوره كبيره علي صفحات السوشيال ميديا وعلي مواقع التواصل الاجتماعي مما جعلها تتصدر قائمة بحث جوجل.

يعتبر الرقص فناً ونشاطاً رياضياً يحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم، ولكن في بعض الثقافات والبلدان يمكن أن يواجه الراقصون والراقصات تحديات في ممارستهم لهذا الفن. في المملكة العربية السعودية، الرقص ليس نشاطاً شائعاً بين النساء نظراً لقيود وتقاليد المجتمع السعودي.

ومع ذلك، هناك بعض الفتيات السعوديات اللواتي يمارسن الرقص بكثافة، ويسعين لتعلم هذا الفن الرائع والتعبير عن أنفسهن من خلاله. ومن بين هؤلاء الفتيات هناك من يختارن ممارسة الرقص بشكل غير رسمي في منازلهن أو في دورات تعليمية خاصة، وهناك من يتمكن من ممارسة الرقص في الأماكن العامة كما هو الحال في الأحداث الثقافية والفنية.

تبدأ الراقصات السعوديات اللواتي يرغبن في ممارسة الرقص بالتعلم من خلال اليوتيوب والإنترنت، وقد تسافر البعض منهن لتلقي الدروس من المدربين المحترفين في الخارج. كما يوجد العديد من المدارس والأكاديميات في المملكة العربية السعودية التي تقدم دورات تعليمية في الرقص، خاصة في الرقص الشرقي الذي يعتبر من فنون الرقص الشهيرة في المنطقة.

من الجدير بالذكر أن هناك بعض التحديات التي يمكن أن تواجه الراقصين والراقصات في المملكة العربية السعودية، وهذا يتضح من خلال بعض القيود.