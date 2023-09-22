اتفرج بالفيديو والصور. بدون خجل ولعت النت أخت عروسة مصرية شقراء تتحدي اشهر راقصة بهز صدرها العارم والمعازيم :غلبتي صافيناز و سما المصري..اتفرج

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رياض - احمد صلاح - انتشر علي الفيس بوك، مقطع فيديو، لفتاة ترتدي فستان اسود مفتوح الصدر، وترقص بأحد الأفراح علي الموسيقي المختلفة.

وقال البعض أنها شقيقة العروس واستبدلت ملابس الفرح بـ ” بدلة الرقص ” لتتحدي الراقصة صافيناز .

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هل تتسائلن عن أسرار ليلة الدخلة؟ إقترب موعد زفافك وأنت منشغلة جداً بتحضير كل التفاصيل الصغيرة فيه وتشعرين بالقلق حيالها. ولكن ماذا بعد إنتهاء حفل الزفاف عندما تصبحين بمفردك مع عريسك الجديد؟

تشعرين بالتوتر، لا تعرفين ما تفعلين أو كيف تتصرفين، تشعرين ببعض الخجل وهناك الكثير من الأفكار التي تخطر على ذهنك، تستعدين لبداية أول يوم لكم سويا في حياتكم الزوجية والجنسية.

الكثير من السيدات لا تعلمن ما عليهن فعله أو لديهن توقعات أكثر بكثير من الواقع عن ليلة الدخلة، وهناك أيضًا من يظنون أنهن يعرفن ما سيحدث ولكن يجدن أنفسهن في صدمة لأنهن لم تكن لديهن معلومات صحيحة