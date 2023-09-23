فشر سما المصري .. جورجينا تصدم الجميع وتظهر بإطلالة مستفزة وفستان فاضح للغاية بعد ظهور رونالدو بالزي الوطني السعودي

انت الان تتابع خبر بعد ظهور رونالدو بالزي الوطني السعودي .. جورجينا تصدم الجميع وتظهر بإطلالة مستفزة وفستان فاضح للغاية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت النجمة جورجينا رودريغز متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ظهرت فيها على متن طائرة خاصة بإطلالة رياضية مذهلة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جورجينا مكياجاً ارتكز على الألوان القريبة من لون البشرة مع أحمر شفاه "نيود"، ما أبرز بشرتها الحنطية الجذابة، لكنها كثّفت كحل العينين والماسكارا في الرموش.

وجاءت إطلالة شريكة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرياضية، عقب ظهورها بعباءة خضراء خلال تسوّقها في الرياض، مع قرب الاحتفال بـ"اليوم الوطني السعودي". وتميّزت العباءة ببساطة التصميم، وخلوّها من التطريز.

شاركت النجمة جورجينا رودريغز متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ظهرت فيها على متن طائرة خاصة بإطلالة رياضية مذهلة.

يُذكر أن لكريستيانو رونالدو 5 أولاد: اثنان من جورجينا (ألانا مارتينا وبيلا) وثلاثة من أم أخرى (كريستيانو جونيور وإيفا وماثيو).

وانتقلت جورجينا برفقة رونالدو وأولادهما إلى السعودية، بعدما وقّع على كشوف نادي "النصر" في كانون الثاني (يناير) الماضي، عقب فسخ تعاقده مع نادي "مانشستر يونايتد".

وفي سياق متصل، أطل رونالدو باللباس السعودي التقليدي بالكامل للمرّة الأولى، إذ ارتدى الثوب الأبيض تحت عباءة سوداء، ووضع على رأسه الشماغ الذي يتداخل فيه اللونان الأحمر والأبيض، تحت عقال أسود، ورقص العرضةً حاملاً السيف العربي.