انت الأن تتابع خبر الجديد شديد..القشطة لورديانا ملكة جمال البرازيل في وصلة رقص بالاحمر الناري في غرفة نومها وتفعل شئ محظور..ومتابع كسحت صافيناز والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استطاعت في وقت قصير ان تحصل على جمهور كبير جدا في مصر وفي الوطن العربي وحصلت كثيرا من المتابعين بسبب رقصتها الاولى التي قامت برقص على اغنيه حسن شاكوش انها الراقصه الاستعراضيه البرازيليه لورديانا حيث قامت مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقطع فيديو للراقصه لوديانا انتشر بصوره كبيره جدا على صفحات السوشيال ميديا.

حيث ظهرت الراقصه الاستعراضيه لورديانا وهي تقوم بودله رقص جريئه جدا في غايه الاثاره وهي ترتدي بدله رقص مكشوفه بطريقه كبيره جدا من جهه الصدر والكتفين وبدات ترقص وتقوم عرض مناطق كبيره جدا من جسدها اثناء رقصتها واستخدام بعض اجزاء من جسدها امام الكاميرات بطريقه كبيره جدا.

حصلت لورديانا على عده الانتقادات بسبب وصله الرقصه قامت بها لورديانا ودائما ما تتعرض لورديانا الى انتقادات بسبب ما تقوم به بالنشر مقطع فيديو لها ورقص في غايه الروعه والجمال بسبب ما تقوم به الاستخدام كبير جدا لاجزاء جسدها امام الكاميرا.