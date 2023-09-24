انت الأن تتابع خبر جديد شديد.. سما المصري تظهر في فيديو جديد وهي تنزل اللبن بهذه الطريقه من داخل غرفته نومها.. ومتابع نزليه بالراحه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشره الفنانه والراقصه سما المصري مقطع فيديو جديد لها مثل باقي الفيديوهات التي تقوم بنشرها على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي.

ولكن هذه المره جاءت بطريقه غريبه جدا وليست معتاده عليها سما المصري حيث جاءت في مقطع الفيديو الذي نشرته على صفحته الخاصه على موقع انستقرام وظهرت بكامل انوثتها وجمالها وكذلك اظهرت كل ما تخفي من جسدها امام.

حيث ظهرت سما المصري وهي تقوم بحلب احد الابقار وهي تقوم بتعليم النساء كيفيه حلب البقره وانزال الحليب منها.

وعلقت سما المصري على الفيديو الذي نشرته على صفحتها الجاموسه حنت وجابت لبن بسرعه زي ما كل الناس بتحن ولو حد عايز لبن يجي ياخد مني.

دوله الفيديو رواد المواقع التواصل الاجتماعي وعلق احد المتابعين على ملابس سما المصري التي تظهر بها دائما انما تفعله سما المصري يعد من الاشياء التي تعمل على نشر الفسق والفجور داخل المجتمع المصري.