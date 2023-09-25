انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. سما المصري في وصله رقص جديده بالاحمر المكشوف وتظهر هذه المنطقه في غرفه نومها.. متابع كان نفسي اشوفها من زمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر مقطع فيديو جريء جدا للفنانه والقصه الاستعراضيه سما المصري التي استطاعت ان تخطوا به قلوب العشاق والمتابعيها حيث نشرت سماء مصر مقطع فيديو على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي فيه سما المصري وهي تبرز منحنيات جسمها بطريقه كبيره جدا.

سامي المصري مقطع فيديو وهي تقوم بوصله رقص وهي ترتدي ملابس مكشوفه جدا وضيقه للغايه ابرزت فيها صدرها بطريقه كبيره جدا ولا ترقص على احد الاغاني الشعبيه للفنان حمو بيكا وبدات تعرض مؤخرتها بطريقه كبيره جدا.

معلق المتابعون على الفنانه سما المصري بتعليقات في غايه الحده ووجهه بعض العبارات النساء لما تقوم به سما المصري في فيديوهات التي تنشرها على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام.