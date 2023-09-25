انت الأن تتابع خبر الدهن في العتاقي.. فيفي عبده في وصلة رقص فاضحة بالاحمر المفتوح علي البحري ومتابع: كسحت صافيناز و سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خطفت الانذار في الايام القليله الماضيه بسبب نقصها الشهير فقد قامت الفنانه الجميله فيفي عبده بنشر مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعيه انستقرام وعلى صفحته الخاصه بعد الفيديو الذي نشرته في حفل عيد ميلادها التي لاقت عليه اعجابا كبيرا جدا حيث احتفلت 68 بعيد ميلادها في الايام القليله الماضيه وانتشر الفيديو بشكل سريع جدا وحقق عدد مشاهدات كبيره جدا على صفحات السوشيال ميديا.

ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو وهي تكون واثقه رقص في غايه الروعه والجمال اثناء قضاء الصيفيه في الساحل الشمالي بعد انتهاء شهر رمضان الامر الذي اثاره جدلا كبيرا على صفحات التواصل الاجتماعي ورقصت فيفي عبده على احد الاواني الشعبيه للفنان حمو بيكا وهي ترتدي عبايه سوداء ضيقه للغايه مفتوحه من جهه الصدر معلقه فيفي عبده على هذا الفيديو كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد يا رب عليكم.

وكالعاده لا تخلو صفحات التواصل الاجتماعي من الانتقادات التي توجه للفنانه فيفي عبده بسبب الملابس التي ترتديها او بسبب كبر سنها وما تقوم بفعله على صفحات التواصل الاجتماعي خصوصا بان لها اولاد يرون كل هذه الفيديوهات على صفحات التواصل الاجتماعي.