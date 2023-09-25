انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. سما المصري ترقص في غرفه نومها بالاسود الشفاف وتضع العصا بهذه الطريقة.. ومتابع عاوزه تحطها فين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت سما المصري في مقطع فيديو جريء جدا على صفحه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام التواصل الاجتماعي بصور فيديوهات جريئه جدا حيث استحوذت على عدد كبير جدا من المتابعين وجمهورها الكبير في مصر وفي الوطن العربي ولكن مؤخرا نشرت مقطع فيديو واثار جدا كبير جدا.

حيث ظهرت سما المصري في مقطع فيديو نشرته على صفحته الخاصه وهي تقوم بوصله رقص من داخل غرفه نومها وهي ترتجع عبايه من اللوم الاحمر القصير للغايه والمفتوحه بشكل كبير جدا والضيقه بطريقه كبيره وكانت تقوم بوصله رقص الاحد الاغاني الشعبيه وكان تمسك في يديها عصا وكانت قطاعها في مناطق حساسه جدا جسدها الامر الذي جعلها في مهب انتقادات كبيره جدا بسبب ما تفعله سما المصري.

ونال الفيديو عدد كبير جدا من المتابعين والذين انجبوا بما تقوم به سما المصري من فيديوهات جريئه تظهر فيها انوثتها ورشاقتها وجمال جسدها المتناسب فيما تعرض البعض الاخر لسما المصري بعد الشتائم والالفاظ الخارجه التي قالوا بان سما المصري يجب على القضاء المصري ان يقوم بوقتها ووقف فيديوهاتها الذي تقوم بنشرها.