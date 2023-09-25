انت الأن تتابع خبر اجدع من ملكة جمال لبنان سما المصري.. القشطة ملكة جمال العرب شمس الكويتية أظهرت جمالها بدون خجل في فيديو جديد من داخل فندق شهير تعرض جمالها علي البحر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -“سر السلطان” إنتاج شركة سينرجى، وهو مستوحى من رواية “سره باتع” للأديب يوسف إدريس، الذى يعد من أضخم الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل، يضم العمل أكثر من 50 ممثل وممثلة أبرزهم أحمد فهمى،

أحمد السعدنى، ريم مصطفى، حنان مطاوع، حسين فهمى، هالة صدقى، بيومى فؤاد، أحمد وفيق، منة فضالى، خالد أنور، اسلام حافظ، وعددد كبير من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم.

يذكر أن شمس الكويتية طرحت آخر أعمالها الغنائية كليب “تانى” إخراج جميل جميل المغازى كلمات و الحان فراس الشذر، وتوزيع موسيقي سرمد عز الدين، ماسترينج طيف عادل، كما انتهت مؤخراَ من تسجيل ثلاث أغنيات ضمن ألبومها الجديد، الأولى “الراجل الشرقى”، من كلمات محمد فتحى،

وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، والثانية بعنوان “أفصل”، والثالثة تحمل اسم “اسكت” من كلمات محمد فتحى، وألحان وتوزيع محمد عبد العظيم.