انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. بدون فلاحة مصرية أظهرت جمالها تتحدي أشهر راقصة بوصلة رقص قوية من غرفة نومها هزة يمين وهزة شمال ركنت سما المصري وصافيناز علي الرف النوم ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة سما المصرى، متابعيها بمجموعة من الصور لكواليس أحدث فيديوهاتها اللايف، والذي طرحته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وظهرت “المصري” بإطلالة جذابة، حيث ارتدت تيشيرت أحمر اللون، وليجنز بألوان العلم الأمريكي، وكتبت على الصور عبر صفحتها بموقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير إنستجرام قائلة: “خلصت فيديو اللايف بالطقم دا حالا دلوقتي نزل علي قناه اليوتيوب بتاعتي واللينك

بتاعها هنا في البايو وفي الستوري، اعملوا subscripe للقناة، عشان هاطلع بعد كده لايف كل شوية عليها من غير ما أعلن هنا..هاطلع علطول.. يلا هجوم في الاشتراك على القناة”.

وأردفت مازحة: أنا طالعه باللبس ده اللى هو بتاع ناس قرايبى، علشان معييش فلوس أجيب فستان، وياريت تلموا من بعض علشان أشترى فستان.