انت الأن تتابع خبر الجديد شديد. الفيديو المتسبب في القبض على سما المصري في غرفتها نومها بالاحمر المكشوف ومتابع: قادرة و تعملي اي حاجه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بسبب الفيديوهات الكثيره التي تقوم سما المصري بنشرها جعلتها عرضه امام القضاء بسبب انها تقوم بنشر فيديوهات تعمل علي نشر الفسق والفجور الأمر الذي جعل القضاء يتدخل في فيديوهات سما المصري التي انتشرت بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة الماضيه.

حيث قررت محكمة جنح الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية تأجيل التظلم المقدم من محامي سما المصري من أجل وقوف تنفيذ الحكم الصادر ضدها حتى يتم الفصل فيه أمام محكمة النقض.

والتي قامت المحكمة الاقتصادية بمعاقبتها بالحبس سنتين وإلزامها بدفع غرامة قدرها 300 ألف جنيه في القضية رقم 979الجرائم الاقتصادية في الاعتداء.حول قيم المجتمع المصري والتي تعمل فيديوهات سما المصري علي نشرها

واتهمت المحكمة الاقتصادية سما المصري بنشر و التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات.

وجاء رد سما المصري بعد الحكم عليها بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة إهانة الإعلامية المصرية ريهام سعيد.وبعد هذا القرار أعربت ريهام سعيد عن سعادتها علي هذا الحكم.