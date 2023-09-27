الجديد شديد.. فلاحة مصرية صاروخ تتحدي أشهر راقص بوصلة رقص مصري فلاحي فاضحة في غرفة النوم ..اتفر

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رياض - احمد صلاح - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا فيديو جديد احدث الضجه على مواقع التواصل الاجتماعي مواقع السوشيال ميديا بسبب مقامته فلاحه مصريه داخل منزلها الامر الذي انتشر سريعا وحقق الفيديو عده مشاهدات كبيره جدا فور نزول مقطع.

حيث قامت ربه منزل بداء وصله رقص في غايه الروعه والجمال من داخل منزلها على احد الغالي الشعبيه يعني وبصوره ملفت الانظار في الاونه الاخيره بسبب الشهره هل سكان الترتديه في الفلاحه المصريه ضيقه جدا من اللون الزهري وبرد ترقص بطريقه خساره الجدل حولها وحول ما تقوم به ربات المنازل والنساء من اجل جميع الاموال.

تداول هذا المقطع عدد كبير جدا من مواقع التواصل الاجتماعيه الامر الذي احتفظ وجهه واحدث انتقادات واسعه بسبب ما تقوم به النساء من اجل جمع المال فيما ايه حريه شخصيه ولا يجوز لاحد التدخل فيها.