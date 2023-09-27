انت الان تتابع خبر الجديد شديد..المهرة سما المصري بدون ملابس داخلية في غرفة نومها..وماظهر منها صدم الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشره الفنانه الجميله سما المصري مقطع على موقع التواصل الاجتماعي ولكن هذه المره تخطط الخطوط الحمراء في مقطع الفيديو الذي شاركته على صفحته الخاصه على موقع.

في الفيديو بدون ملابس داخليه مما اظهرت جسدها بطريقه كبيره جدا وهو من انهالت عليه عدد كبير جدا من التعليقات بسبب ما تقوم به ثمن مصري وطالبه الجهات الرقابيه بمحاسبه من يقوم من بفعل هذه الاشياء.

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وعلقت سما على الصورة قائلة: أراك تعيش على تويتر في تمام الساعة العاشرة ليلاً اليوم أي حوالي 3 ساعات ورابط تويتر موجود هنا في السيرة الذاتية وفي القصة أو قم ببحث في اسم من يتبعني ويخربه على تويتر … تويتر حرية خالصة .. لا خلاص .. ليس هناك سارق

الراقصة المصرية سما المصري تصر دائمًا على الظهور بمظهر عارية ومثير للاشمئزاز ، وتعرض لحمها أمام الملايين من دون خجل ، وللأسف يتابعها عدد كبير جدا من المتابعين.