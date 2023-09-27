انت الان تتابع خبر هو التمثيل كدا عندما تحول المشهد الي حقيقة بطولة ملكة جمال لبنان يسرا مع الزعيم عادل امام بسبب ما حدث خلف الكواليس والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وتجدر الإشارة إلى، أن الفنانة يسرا تستعد لخوض السباق الرمضاني القادم 2023 بمسلسل”ألف حمد الله على السلامة” مع شيماء سيف، ومايان السيد، وأدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، من إنتاج جمال العدل، إخراج عمرو صلاح.

وكانت شاركت بطولة مسلسل “أحلام سعيدة”، في رمضان الماضي 2022، مع الفنانة غادة عادل، ومى كساب، وشيماء سيف، وهشام أسماعيل، ونور محمود، وعماد رشاد، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

وفي سياق منفصل، تشارك الفنانة نيللي كريم في رمضان القادم 2023 بمسلسل”عملة نادرة”، ويناقش المسلسل قضايا كثيرة اجتماعية متنوعة، وتجسد نيللي شخيصة امرأة صعيدية توفي زوجها أثناء العمل، وتحدث خلافات كثيرة مع أهل زوجها بسبب الميراث، ويشارك في المسلسل جومانا مراد، وكمال أبو ريا، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.