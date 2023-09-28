اجدع من سما المصري.. مشهد للفنانه ملكة جمال العرب شمس الكويتيه بها داخل غرفه الن مع فنان مشهور وم في وضع لمده ساعه كامله ورد متابع الفنانه خبره

انت الأن تتابع خبراجدع من سما المصري.. مشهد للفنانه ملكة جمال العرب شمس الكويتيه بها داخل غرفه الن مع فنان مشهور وم في وضع لمده ساعه كامله ورد متابع الفنانه خبره والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خطفت شمس الكويتيه انظار الجميع بعد اطلاله رائعه لها علي البحر بعد قيامها بنشر صور جديد وقويه لها ظهرت شمس الكويتيه وهي تتجول في احد الشوارع الشهيره بمدنيه الغردقه ارتدت فستان مقطع بالورد الاحمر تابع التفاصيل..

تصدرت شمس وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعد قيامها بنشر فديو عبر صفحتها الرسميه علي سناب شات التي تعمل علي انشاء الفديوهات التي تحصد علي عدد كثير من المشاهدات التي تعطي ارياح كثيره لاصحاب المشاهد

حصد فديو للفنانه شمس الكويتيه علي تعليقات كثيره من النقاد والكتاب بعد نشر الفديو بساعات خلال الايام السابقه علي منصه اليوتيوب واحتوي هذا المشهد علي لقطات ممنوع من العرض للفنانه شمس الكويتيه قامت بكشف المحظور