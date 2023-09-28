اجدع من ملكة جمال روسيا صافيناز .. الصاروخ ملكة جمال انجي خوري عارية تمام في مشهد رخيص خطفت جمهور به سما المصري.. ومتابع كسحتي ضيعتي فيفي عبده ودانا جبر

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رياض - احمد صلاح - تثير الفنانة السورية انجي خوري الجدل كثيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في الكثير من ظهورها علي شاشات التلفزيون.

قامت الفنانة السورية انجي خوري بنشر صورة خارجة تعدت فيها جميع الخطوط الحمراء علي حسابها علي موقع يوتيوب ولاقت هذه الصورة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها

الصورة التي قامت بنشرها انجي خوري علي مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بفستان مفتوح من الاعلي أصفر