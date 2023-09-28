انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. صافيناز تفتحها علي البحري وكل حاجه بانت فتكشف الممنوع..ومتابع كسحت سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الراقصات صافيناز بنشر مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه على موقع الانستقرام من خلال احد الحفلات التي كانت تقوم ب احيائها وقامت صافيناز بعمل حركه اثاره غضب كثير من المتابعين والتي اظهرت من خلالها مدي أنوثتها ورشاقتها واستطاعت ان تخطف عدد كبير جدا من المتابعين بعد هذه الحركه التي قامت بها الراقصه الارمانيه صافيناز.

وشاركت صافيناز مقطع فيديو لها على صفحتي الخاصه على موقع التواصل الاجتماعيه الصوره والفيديوهات انستقرام بفيديو جديد لها من احدث.

صافيناز في الفيديو وهي ترتدي بدله رقص مكشوفه بطريقه كبيره جدا وتكون بعض الحركات الجريئه منها حيث قامت بالجلوس على الارض وقامت بفتح ساقيها بطريقه كبيره جدا حيث استغرب البعض على مدي رشاقه صافيناز.