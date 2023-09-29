انت الأن تتابع خبر الدهن في العتاقي..بهذه الطريقة احتفلت فيفي عبده في غرفة نومها بعيد ميلادها بالاحمر المفتوح علي البحري..ومتابع ليلة حمرا يا فنانة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة فيفي عبده ، صور احتفالها بعيد ميلادها مع الجمهور ، عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي “سوشيال ميديا”.

نشرت فيفي عبده صور كعكة الاحتفال بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وعلقت: “شكرا يا حبيبتي على هذه الكعكة الحلوة والورد ، أحبك كثيرا .. وأشكر كل من هنأ. أنا في عيد ميلادي ، أحبك كثيرًا.

ولدت الفنانه الجميله صاحبه الاطلالات الرائعه والرقصات الجريئه خلال الإجازة الصيفية ولدت فيفي عبده عام 1953وشاركت في اول عمل لها في السنيما المصرية هام 1971.

كما ظهرت في فيلم “وزير في الجبس” مع الفنان صلاح ذو الفقار ، وفيلم “امرأة واحدة لا تكفي” مع الفنان أحمد زكي والفنانة يسرا ، والعديد من الأعمال الأخرى.