انت الأن تتابع خبر الجديد شديد..البطلة سما المصري بملابسها الضيقه شوفوا توزع ايه في الشارع ومتابع :لبسهولي بنفسك والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - احتلت المركز الاول في السوشيال ميديا مواخر بسبب الفيديو التي نشرته الراقصه الاستعراضيه سما المصري حيث قامت بالاحتفال بعيد القيامه المجيد في الايام القليل الماضيه ولكن احتفلت بطريقتها الخاصه لا ودائما ما تقوم سما المصري بنشر الفيديوهات التي تاخذ طابع الخاص بها وما تفعله يكون جديدا ولا يخطر على بال.

وتساب المصري مقطع فيديو لهي على موقع التواصل الاجتماعيه وعلى صفحته الخاصه على موقع انستقرام وهي تقوم بتوزيع بعض الملابس للشباب في الشارع وتقوم بتوزيع بعض الملابس الداخليه للشباب وهو ما احدث ضجه كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “آه .. .. هل رأيتني أقوم بتوزيع الملاكمين في الشارع اليوم بمناسبة عيد الفصح المجيد؟”

وتابعت سما المصري: “الغريب هو رد فعل أهل الشارع على هذا الموضوع ، وهو استهزاء بالسنوات .. قائل لي ، هل يمكنني قياسه؟ والشباب استهز