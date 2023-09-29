انت الأن تتابع خبر كأنه مشهد حقيقي عندما تحول المشهد الي حقيقة.. أقوي مشهد ممنوع في تاريخ السينما المصريه والعربيه من فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا وعادل امام.. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة “يسرا” محرك البحث العالمي “جوجل” بعد مشاركتها في حفل توزيع جوائز “فاشن ترست” بقطر،حيث تداول النشطاء إطلالاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

واعتمدت “يسرا” على السجادة الحمراء فستان أخضر اللون من تصميم المصمم اللبناني”إيلي صعب” بأكمام طويلة وحزام بمنطقة الخصر ويبلغ سعره حوالي 16 ألف دولار أي حوالي ربع مليون جنيه.

بالإضافة إلى ذلك اعتمدت على التزين بمجوهرات من تصميم “شوباد” مع مكياج جرئ.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة “يسرا” هو مسلسل “أحلام سعيدة” الذي تم عرضه في المارثون الرمضاني 2022 والحائز على جائزة أفضل مسلسل كوميدي من مهرجان القاهرة للدراما وشارك في بطولته كلًا من “غادة عادل” ، “مي كساب” ، ” شيماء سيف” ، وغيرهم من ألمع النجوم من تأليف “هالة خليل” ومن إخراج عمرو عرفة”