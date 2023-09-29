انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. صافيناز تستعرض أنوثتها بوصلة رقص بلدي ورفعت كل على دركسيون..ومتابع كل حاجه فيكي ملبن والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الراقصه الاستعراضيه التي هزت قلوب الشباب وخاصه في مصر بعد ان جاءت الى مصر منذ عده سنوات والتف حولها العديد من الجمهور حيث بدات تخوض في السينما المصريه حيث قامت بعام اكثر من عمل سينمائي ظهرت من خلال وصلاه الرقص التي تقوم بها بصوره جريئه جدا.

الراقصه الارمانيه صافيناز مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حيث قامت بنشر عده صور لها على صفحتي الخاصه على انستقرام في احدث ظهور لها ونشره صافيناز عده صور لها ولا ترتدي فستان من اللون الاحمر المكشوف بدرجه كبيره جدا.

ودائما ما تحدث الراقصه صافيناز ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد لها وما بين معارض حيث في جميع الاحيان يقوم بانتقادها العديد من جمهورها بسبب ما تقوم به من وصلات رقص وما تقوم به من الاشياء الجريئه التي تقوم بها الراقصه الارمانيه صافيناز.

كثير من المتابعين ومحبي الفنانه والراقصه صافيناز على صورها الاخيره بانها تعمل على نشر واظهار جسدها امام الكاميرا والتي تحتمد فيه على جذب المشاهدين ومتابعين ومحبين جمهور الراقصه صافيناز وخاصه ما تقوم به من اظهار جسدها بطريقه كبيره جدا حيث قامت مؤخرا بوضع شيء من جسدها على السياره مما ظهر للجميع واحدث ضجه كبيره جدا على موقع التواصل الاجتماعي.