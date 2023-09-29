نداء عاجل للرجال فقط.. ضع هذه العشبة في هذا المكان لمدة 7 دقائق فقط وستصبح كالحصان الجامح في غرفة النوم وهتقدر حتى على سما المصري

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الرياض - روايدا بن عباس - الماكا هي نبتة فريدة من نوعها يعود موطنها الأصلي إلى جبال الأنديز في البيرو. تعتبر الماكا جزءًا من عائلة الخضراوات التي تشمل القرنبيط والبروكولي والملفوف والكالي. منذ آلاف السنين، تم استخدام الماكا كعلاج طبيعي لمجموعة متنوعة من الأمراض. يعتبر استخدام الماكا كغذاء أو دواء لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الروماتيزمية شائعًا، مما جعلها تكتسب شهرة واسعة حول العالم وتصبح مكملا عشبيا أساسيا في حياة الكثير من المشاهير.

تحتوي الماكا على كمية كبيرة من البروتين، حيث تحتوي على حوالي 15 غرامًا من البروتين لكل 100 غرام، وهذا يعادل كمية البروتين الموجودة في القريدس وأكثر من الزبادي اليوناني والجبن القريش. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الماكا على نسبة عالية من الحديد وفيتامين B2 والألياف والكالسيوم والزنك، وهي جميعها مفيدة للعقل والجسم والجلد.

بالإضافة إلى فوائدها الصحية، فإن الماكا لذيذة جدًا ولها طعم حلو، مما يجعلها مثالية للاستخدام في العصائر والمخفوقات. يمكن العثور على الماكا في المتاجر بأسعار غير مكلفة.

تعتبر الفائدة الأكثر شهرة لإضافة الماكا لنظامك الغذائي هي قدرتها على زيادة الرغبة الجنسية. أثبتت العديد من الدراسات فعالية استهلاك الماكا اليومي في زيادة الرغبة الجنسية والخصوبة. في إحدى الدراسات التي أجريت في عام 2002، وجد أن الرجال الذين تناولوا 1.5 غرام أو 3 غرام من الماكا يوميًا كان لديهم دافع جنسي أعلى من الذين تلقوا علاجًا وهميًا.

تشير تقارير عديدة إلى تحسن كبير في الرغبة الجنسية للرجال والنساء بفضل تناول الماكا. في إسبانيا، أظهرت دراسة أجريت في عام 2020 أن تناول 2 غرام من الماكا يوميًا لمدة 12 أسبوعًا يؤدي إلى تحسن كبير في تركيز السائل المنوي. وعلى الرغم من أن الأدلة لا تزال محدودة، إلا أن بعض الأبحاث تشير إلى أن الماكا قد تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ضعف الانتصاب. وأظهرت دراسة أجريت على الفئران أن تناول الماكا لمدة 15 يومًا يزيد من السلوك الجنسي ويحسن الأداء. كما أظهرت دراسة أخرى أن تناول 2.4 غرام من جذر الماكا يوميًا لمدة ثلاثة أشهر يؤدي إلى زيادة كبيرة في الرفاه الجنسي مقارنة بتناول الدواء الوهمي.

تعتبر الماكا أيضًا مصدرًا جيدًا للطاقة. بحسب بعض العلماء، قد تعطي الماكا دفعة كبيرة من الطاقة مشابهة لتأثير الكافيين. وفي دراسة أجريت في بيرو، اكتشف الباحثون أن استخدام الماكا لمدة 12 أسبوعًا خلال دورة تدريبية ساعد على تحسين مستويات الطاقة مقارنة بتناول الدواء الوهمي. وعلى الرغم من عدم وجود تفسير دقيق لهذا الأمر، يعتقد البعض أن ذلك يرجع إلى استقرار نسبة السكر في الدم. كما يحتوي الماكا على فيتامين ب والحديد، واللذان يعرفان بدورهما في الحفاظ على الطاقة ومحاربة التعب على المدى الطويل.

ويقال أن الماكا يحسن المزاج ويساعد على التكيف مع القلق والتوتر والاكتئاب. فهو نبات متكيف يساعد الجسم على مقاومة هذه الحالات النفسية السلبية.

يحتوي النبات على مركبات الفلافونويد، وهي مجموعة من المواد الكيميائية التي تحدث بشكل طبيعي والمعروفة بتأثيراتها المضادة للأكسدة.

يُعتقد أن الماكا تعمل على تحسين الحالة المزاجية وتقليل القلق والاكتئاب. ولا توجد الكثير من الدراسات التي تركز بشكل خاص على الماكا، ولكن كشفت إحدى الدراسات في الصين في عام 2015 أنه يمكن أن تقلل من أعراض الاكتئاب لدى النساء بعد سن اليأس.

ووجد بحث آخر انخفاضا في مشاعر القلق لدى مجموعة مماثلة من المشاركات.

تقوي الذاكرة

وجدت دراسة أجريت عام 2011 دليلا على أن الماكا يمكن أن تعزز الذاكرة والتعلم لدى الفئران.

وخلصت مراجعة بعد ثلاث سنوات إلى النتيجة نفسها، ما يشير إلى أنها قد تساعد في علاج مرض ألزهايمر في المستقبل.

تخفض ضغط الدم

تعد الأدلة على قدرة الماكا في خفض ارتفاع ضغط الدم نادرة، لكن بعض الخبراء يعتقدون أنها يمكن أن تساعد على ذلك.

وكشفت دراسة أن الماكا عززت الحالة المزاجية للمشاركين الذي استهلكوا 3.3غ يوميا لمدة ثلاثة أشهر وساعدت على خفض ضغط الدم.

تخفف أعراض سن اليأس

تشير الدراسات إلى أن تناول الماكا قد يكون مفيدا للنساء في فترة انقطاع الطمث، حيث وجد باحثون في جامعة بايلور في واكو بتكساس، أنها تساعد في تخفيف بعض الأعراض، بما في ذلك الهبات الساخنة والنوم المتقطع.

وأشارت دراسة منفصلة أجراها فريقان في بولندا وأستراليا إلى أن النبات يمكنه أيضا تقليل التعرق الليلي.

لا يوجد جرعة مثالية موافق عليها الأطباء بشكل قاطع، ولكن التوصيات تتراوح بين 5 غرامات إلى 20 غراما يوميا لتنشيط الجسم وتركيز العقل. يعتبر هذا النطاق مرنًا ويسمح للأفراد بضبط الجرعة وفقًا لاحتياجاتهم الشخصية والتحمل الفردي.