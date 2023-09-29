غلبت سما المصري .. سيدة سعودية حسناء والثراء تعرض على من يتزوجها مبلغ خيالي مقابل شرط ستصدم عندما تتعرف عليه!!

انت الان تتابع خبر سيدة سعودية حسناء والثراء تعرض على من يتزوجها مبلغ خيالي مقابل شرط ستصدم عندما تتعرف عليه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صرحت مجلة "رؤى" التابعة لصحيفة عكاظ السعودية بتلقيها مكالمة هاتفية من سيدة سعودية تبلغ من العمر ثلاثين عامًا وتقيم في مدينة جدة، تعرضت خلالها عرضًا ماليًا قيمته خمسة ملايين دولار أو ما يعادل 330 ألف دولار أمريكي لأي شخص يتزوجها عن طريق الزواج المسيار.

وأوضحت المجلة أن السيدة رفضت الكشف عن هويتها واختارت التواصل مع مجلة "رؤى" بسبب سمعتها الطويلة في مجال الاهتمام بالمرأة ومشاكلها وتطلعاتها. وأشارت إلى أن مسألة الزواج ليست الهاجس الوحيد بالنسبة لها، حيث أن تجربتها الأولى في الزواج كانت فاشلة بسبب جشع زوجها وحبه للمال على حسابها.

وأضافت السيدة: "لا يهمني حاليًا ما إذا كان الرجل يبحث عن حالي أم لا، فقد تحملت الصبر لمدة تقارب الثلاث سنوات ولم أعد قادرة على تحمل المزيد. لذلك، أبحث عن رجل يحترم العشرة الزوجية ويقدرها ويؤدي واجباتها. وأنا على استعداد تام لأن أكون زوجة له عن طريق الزواج المسيار، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنني أن أمنحه مبلغ خمسة ملايين ريال سعودي والإقامة في فيلا خاصة بي، شرط أن يوافق على جميع الشروط التي سأحددها."

في وقت لاحق، قررت السيدة الثرية دعوة جميع الأشخاص الراغبين في الزواج بها إلى إرسال رسالة عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة. يجب أن تحتوي الرسالة على الاسم ورقم الهاتف الشخصي والعمر. ستقوم السيدة الثرية بالاتصال بالشخص الذي ترغب في الزواج به في وقت لاحق.

تشير إحدى الدراسات السعودية إلى أن العنوسة ستؤثر على مليون ونصف المليون امرأة سعودية. تعزو الدراسة هذه الظاهرة إلى الثقافة والأفكار القديمة. يقول الفتيات الذين شملتهم الدراسة إن الآباء يعرقلون زواجهن بسبب عدة عوامل، بما في ذلك العوامل العرقية مثل الرفض بسبب الحسب والنسب، والعوامل المادية مثل الجشع في الحصول على راتب الفتاة أو الخوف من أن يذهب الميراث إلى الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد دعم قانوني يدعم المرأة ويقف بجانبها عندما يتوفر للعريس الشروط الدينية والمعيشية اللازمة للزواج.

يقول الفتيات الذين شملتهم الدراسة إن محاولاتهن للزواج تصطدم بتعنت الأهل ورغبتهم في تحقيق كل الشروط.