انت الان تتابع خبر هزة يمين وهزة شمال.. سما المصري في وصلة رقص مثيرة بالاحمر المفتوح.. ومتابع كسحت صافيناز و لورديانا والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة المثيرة للجدل سما المصري مفطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي تؤدي وصلة رقص وذلك عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت سما المصري وهي تقوم بوصله رقص على احد الاغاني الشعبيه وكانت تتمايل بطريقه كبيره جدا وظهرت وترتدي عبايه من اللون الاحمر الضيقه للغايه التي ابرزت انوثتها ورشاقتها الطاقيه صوره كبيره جدا.

وتعتمد سما المصري في فيديوهاتها على اثاره عدد كبير جدا من المتابعين والشباب حولها بسبب الحركات التي تقوم بها في فيديوهات الرقص التي تنشرها على صفحه الخاصه بموقع التواصل الاجتماعي ودائما بتتعرض سبب المصري الانتقادات كبيره جدا كما تتعرض الى الاعجاب الكثير من المتابعين حول ما تقوم بهم النشر فيديوهات لها.