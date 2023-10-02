انت الان تتابع خبر كسحت دانا جبر.. القشطة ملكة جمال روسيا صوفينار تخطف الأنظار على شاطئ البحر بالمايوه الاسود..ومتابع كسحت سما المصري والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الراقصة صافيناز صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “Instagram”.

ظهرت صافيناز على الشاطئ بملابس مثيرة ، مناسبة للأجواء الصيفية.

يشار إلى أن سفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بالإضافة إلى إخراج عملها الفني ، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائي جديد في الفترة المقبلة.

وكان آخر أعمال سفينار على المستوى الدرامي هو مسلسل “أبو البنات” مع الفنان مصطفى شعبان ، وتم عرضه خلال موسم رمضان 2016.