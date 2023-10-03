كما ولدتها أمها بدون خجل القشطة روبي هتفرجك على أحلي رقص بلدي ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري أظهرت جمالها بدون خجل .. اتفرج الان

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رياض - احمد صلاح - ديما ما تظهر روبي باطلاله جزابة وانيقة بسبب ما تقوم به من وصلة رقص جريئه منها حلال احد حفلاتها والتي تصدرت المشهد من خلالها والتي حازت على إعجاب الجميع من المتابعين لها.

حيث ظهرت روبي وهي ترتدي فستان اسود ذات حمالة رفيعة وبدات ترقص بطريقة في غاية الاثارت الجميع حيث رقصت وعرضت مؤخرتها بطريقة في غاية الروعة والجمال.

انهالت عليها التعليقات بصورة كبيرة جدا ونالت على عدد كبير جدا من المتابعين بسبب اغنيتها التي قامت لها و رقصتها وليست المرة الأولى لا روبي وهي تقوم بوصلة رقص هزت الشباب والتابعين نحوها.