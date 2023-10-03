انت الأن تتابع خبر مايوه جرئ.. شوف ملكة جمال روسيا صافيناز عملت إيه في الضلمة احتفالاً بعيد ميلادها ..ومتابع كله بان وركنت جوهرة وسما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت الراقصة الاستعراضية ، سوفينار ، أو كما نقول صافيناز ، بعيد ميلادها قبل أيام قليلة ، مع عدد كبير من الفنانين والفنانات.

نشرت صافيناز مقطع فيديو لها وهي ترقص في عيد ميلادها في قاعات الاحتفال بأحد الفنادق ، حيث كانت تحتفل بعيد ميلادها.

وظهرت صافيناز في الفيديو وهي ترقص بحيوية وحيوية ، تظهر بهجة كبيرة ، ولفتت انتباه الجمهور إلى أسلوب رقصها غير الطبيعي الذي اشتهرت به.

وتم تصوير معظم الفيديو في الظلام ، لذلك عرضت صافيناز مشاهد معينة فقط ، وكانت ترتدي بدلة رقص مغلقة ومجهزة بالجلد

وتدفقت التعليقات على الفيديو من جمهور صافيناز تهنئها بعيد ميلادها وتتمنى لها السعادة والفرح