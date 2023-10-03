منوعات عامة

مايوه جرئ.. شوف ملكة جمال روسيا صافيناز عملت إيه في الضلمة احتفالاً بعيد ميلادها ..ومتابع كله بان وركنت جوهرة وسما المصري

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر مايوه جرئ.. شوف ملكة جمال روسيا عملت إيه في الضلمة احتفالاً بعيد ميلادها ..ومتابع كله بان وركنت جوهرة وسما المصري والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - احتفلت الراقصة الاستعراضية ، سوفينار ، أو كما نقول صافيناز ، بعيد ميلادها قبل أيام قليلة ، مع عدد كبير من الفنانين والفنانات.

نشرت صافيناز مقطع فيديو لها وهي ترقص في عيد ميلادها في قاعات الاحتفال بأحد الفنادق ، حيث كانت تحتفل بعيد ميلادها.

وظهرت صافيناز في الفيديو وهي ترقص بحيوية وحيوية ، تظهر بهجة كبيرة ، ولفتت انتباه الجمهور إلى أسلوب رقصها غير الطبيعي الذي اشتهرت به.

وتم تصوير معظم الفيديو في الظلام ، لذلك عرضت صافيناز مشاهد معينة فقط ، وكانت ترتدي بدلة رقص مغلقة ومجهزة بالجلد

وتدفقت التعليقات على الفيديو من جمهور صافيناز تهنئها بعيد ميلادها وتتمنى لها السعادة والفرح

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا