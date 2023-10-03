انت الان تتابع خبر كما ولدتها أمها ركنت سما المصري على الرف.. إطلالة أكثر من رائعة من ملكة جمال لبنان رهف القانون أظهرت البتاع علي البحر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رهف محمد القَنّون (11 مارس 2000) هي فتاة سعودية أثارت قضيتها الرأي العام في السعودية وخارِجها بعد هُروبها من أهلها المقيمين في الكويت إلى تايلاند بدعوى التعنيف الأسري.

وُلدت رهف عام 2000 في السعودية وعاشت وترعرت هناك حتى سنّ التسعة عشر.[10] يشغلُ والدها منصبَ محافظ مدينة السليمي في منطقة حائل،

ولديها تسعُ أشقاء. حسبَ تصريحات رهف؛ فإنّ أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي تُريد هي الدراسة فيها كما حبسها شقيقها بمساعدة من والدتها لشهور وذلك بعدما قصّت شعرها بل تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي

وكانت قابَ قوسين أو أدنى من أن يُفرض عليها زواج تقليدي بدون رغبتها.[11] تعرضت رهف لتهديدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام. جديرٌ بالذكر هنا أنّ الردة تُعتبر جريمة داخلَ المملكة العربية السعودية ويُعاقب عليها بالإعدام حسب ما هوَ منصوص عليهِ في الشريعة الإسلامية.