للرجال فقط .. خمسة اطعمه هتخليك تقدر على سما المصري وصافيناز وتجعل منك وحش كاسر وتعيد قوتك وشبابك..لن تخرج زوجتك من الغرفة بعد ذلك!!

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الرياض - روايدا بن عباس - ومضاد لارتفاع ضغط الدم، ومضاد للالتهابات، ومضاد للسكري، ومضاد للسرطان، ومضادة للحساسية.

وقد اعتبر بعض الخبراء الأمعاء "الدماغ الثاني"، في إشارة إلى شبكة الأعصاب المهمة في الجهاز الهضمي المعروفة بتوافقها مع الدماغ.

وعادة ما توصف الأطعمة المخمرة بأنها واحدة من المجموعات الغذائية الأكثر فائدة لصحة الأمعاء بسبب التركيز العالي من البروبيوتيك والبكتيريا والفيتامينات والمعادن المفيدة.

كما أنها تساعد في الحفاظ على صحة البشرة مع الحفاظ على توهجها.