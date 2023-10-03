دلعي جوزك وهنيه وابسطيه.. ضعي “زيت الزيتون والقرنفل” على هذه المنطقة قبل الذهاب إلى النوم .. احلى من سما المصري

الرياض - رنا صلاح - سر جمالك وشبابك يكمن في شعرك، لهذا الاهتمام به من الأمور الضرورية خاصة إذا كنتِ مُقبلة على الزواج أو متزوجة بالفعل، فبدلًا من الذهاب باستمرار إلى صالونات التجميل التي تضر الشعر وتضعفه، يمكنك استخدام وصفات وطرق طبيعية في المنزل وبتكلفة أقل، حتى تحصلين على شعر طويل وناعم وصحي ينبهر به كُل من يراه، سنضع بين يديك في هذا المقال وصفة طبيعية تزيد من كثافة وطول الشعر وهي القرنفل وزيت الزيتون.

وصفة القرنفل وزيت الزيتون

تعد من أسهل الوصفات الطبيعية التي يمكنك إعدادها في البيت بمكونات متوفرة وبسيطة، والتي تمنحك مفعول سحري من إعادة ترميم الشعر والحد من التساقط، فالقرنفل يعرف بفوائده العديدة ومن ضمنها أنه مضاد للبكتريا والفطريات، ويؤثر بشكل كبير على الشعر أما زيت الزيتون فهو ينعم الشعر ويجعله أكثر لمعانًا، وعند وضع المكونين معًا تكون الفائدة على الشعر مضاعفة وفيما يلي سنوضح كيفية استخدامه.

كيفية استخدام وصفة زيت القرنفل والزيتون

وداعًا للشعر الخشن والضعيف والمتساقط، فمع وصفة زيت الزيتون والقرنفل ستحصلين على حلول لجميع مشاكل الشعر من التلف وتحفيز نموه وغيره، ولكن كيف استخدمه على الشعر؟ يمكنك فقط إحضار مقدار من زيت الزيتون مع زيت القرنفل أو القرنفل المطحون ونخلطهم معًا، ونضعهم على الشعر بشكل كامل مع التدليل وتركه لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة، بعد ذلك يتم غسله بالماء الفاتر، ويمكنك تكرار تلك الوصفة أسبوعيًا.