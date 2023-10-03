انت الأن تتابع خبر كما ولدتها أمها عندما تحول المشهد الي واقع.. اقوى فيديو فيلم رساله الي الوالي بطولة الفاضلة يسرا مع الزعيم عادل امام.. والجمهور غلبتي عبير صبري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدمت الفنانه يسرا العديد من الاعمال الفنيه مع الزعيم عادل امام وخصوصا فيلم الانس والجن وفيلم كركون في الشارع وفيلم رساله الي الوالي والعديد من الافلام الاخرى التي اشتهرت كثيرا بها مع الزعيم عادل امام وتعتبر يسرا من اكثر الفنانات شاركوا مع الزعيم عادل امام.

يسرا ممثلة مصرية معروفة ذات تاريخ في السينما المصرية والإنتاج التلفزيوني المصري الحديث، وسفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

هي سيفين محمد حافظ نسيم ، لكن عرفت بين ذويها باسم “يسرا”، ولدت في 10 مارس العام 1955. عمها هو ضابط المخابرات العامة المصرية السابق وعضو تنظيم الضباط الأحرار المصريين الراحل محمد نسيم حاصلة علي شهادة.G.C.E، متزوجة من خالد سليم الأخ الأكبر للممثل هشام سليم، وابن لاعب النادي الأهلي المصري الراحل صالح سليم