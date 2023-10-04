انت الأن تتابع خبر بدون خجل ركنت سما المصري علي الرف .. المومس الفاضلة ربة منزل تفعل المحظور بوصلة رقص من داخل غرفه نومها وتتحدى أشهر راقصة سما المصري وفيفي عبده.. ومتابع دانا جبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت ربه منزل المواقع ومحركات البحث في اتساعات الماضيه وذلك بعد مقامت بنشر فيديو جديد لها على حسابه على موقع انستغرام ويوتيوب وظهرت فيه وتقوم بواسطه رقص من داخل غرفه نومها.

وانتشرت كثيرا هذه الفيديوهات في السنوات الماضيه وذلك بعدما كثرت الربح من مواقع السوشيال ميديا ومن ابرز مثال على ذلك فيديوهات انوش التي صدرت بها مواقع محركات البحث.

والغريب في الامر ان هذه الفيديوهات قد انتشرت بقوه كبيره واصبحت الفتيات لا تخجل من نفسها بسبب ما تقوم بفعل هي على مواقع التواصل الاجتماعي

ويبهر في هذا الفيديو المتداول بقوه على مواقع التواصل الاجتماعي ربه منزل وهي تقوم بواسطه رقص من داخل غرفه نوميات اظهرت جمالها وشبهها الكثيرون بانها بسبب ما تفعله قد غلبت العديد من الراقصات التي يقومون باثاره الجدل صافيناز وغيرهم