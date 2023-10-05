انت الأن تتابع خبر بوصلة رقص قوية هزة يمين وهزة شمال لا ربة منزل خليجيه جننت الشباب بما فعلته من داخل غرفه نومها تفعل أبهرت الجميع والجمهور ..كسحت سما المصري والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة سما المصري صورة جديدة عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بالبكيني.

وعلقت سما المصري على الصورة التي اظهرت ظهرها فقط بالقول: “طبعا اللي علي سلسله الضهر دا مش شعر دا آثار شيل التاتو اللي كان في نص ضهري…حاجه زفت..بس كام جلسه كمان ويروح خالص”.

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