اتفرج .. عروسة مصرية تفعل المستحيل و تتحدي أشهر راقص بوصلة رقص قوية ببدلة رقص شرقي جننت الشباب في غرفة النوم .. اتفرج قبل الحذف

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رياض - احمد صلاح - نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عروسة مصرية صاروخ تتحدي أشهر راقص بوصلة رقص قوية في غرفة النوم .. لن تصدق ما فعلته والدة العريس على موقعنا والان مع التفاصيل

ويظهر في المقطع الذي تداوله ناشطون عبر “تويتر” ربة منزل ترقص رقصة شعبية بطريقة مثيرة حازت علي اعجاب المشاهدين.

وفي حادثة اخري أثارت ضجة واسعة، قدمت مصرية هدية لزوجها في عيد ميلاده، هي عبارة عن طرد كبير داخله راقصة شرقية ببدلة رقص زهرية.

وأظهر فيديو متداول لحظة فتح الزوج الطرد ليجد الراقصة، بعد ذلك قال مازحا: “سأدخل معها” إلى الطرد.

ومع أغاني “سنة حلوة يا جميل”، تبادل الزوج القبل مع الراقصة قبل أن تخرج وتبدأ بالرقص أمامه.

وقالت الزوجة في تبريرها إن ذلك هو أكثر ما يحبه زوجها.