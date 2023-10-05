الجديد شديد.. بدون خجل فلاحة مصريه صاروخ شديدة الجمال تتحدي صافيناز بهزة رقص من داخل غرفه نومها .. والجمهور كسحت فيفي عبده و سما المصري

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رياض - احمد صلاح - انتشر مقطع فيديو مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعي اللي ربه منزل وهي تقوم باصله رقص داخل منزلها بطريقه اثاره صحيت الموقع التواصل الاجتماعي مما ادى الى احداث كبير جدا منتشر مقطع الفيديو ويا ربه منزل وفلاحه مصريه.

انتشر مقطع فيديو لربة منزل ترقص بطريقة غريبة على وسائل التواصل الاجتماعي. دي،طط ،

وظهرت في الفيديو وهي ترقص أفضل من صافيناز الراقصة الشهيرة جدا ، وعلق الكثير من المتابعين على هذا الفيديو.

وفي مقطع فيديو تداوله نشطاء على تويتر ، نالت ربة منزل إعجاب المشاهدين برقصها رقصة شعبية بطريقة مثيرة.

أثار مقطع فيديو آخر الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن رقصت عروس في حفل زفاف مصري.